Украинцы на турнирах ITF 25 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов
($30,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. Финал
Вероника Подрез/Марине Шостак (Украина/Франция) – Анета Кучмова/Анета Лабуткова (Чехия, 1)
($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал
12:30 | Владислав Орлов/Азиз Уакка (Украина/Тунис, 1) – Джанлука Каденассо/Лука Потенца (Италия, 2)
($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
09:30 | Алексей Крутых (Украина, 6) – Килиан Фельдбауш (Швейцария, 8)