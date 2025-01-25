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Теннис

Украинцы на турнирах ITF 25 января (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов


($30,000; Hard – Indoor)
Пары. Основная сетка. Финал

Вероника Подрез/Марине Шостак (Украина/Франция) – Анета Кучмова/Анета Лабуткова (Чехия, 1)


($15,000; Hard – Outdoor)
Пары. Основная сетка. Финал

12:30 | Владислав Орлов/Азиз Уакка (Украина/Тунис, 1) – Джанлука Каденассо/Лука Потенца (Италия, 2)

($15,000; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

09:30 | Алексей Крутых (Украина, 6) – Килиан Фельдбауш (Швейцария, 8)

 

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