Рейтинг ATP. Рууд, после титула в Мадриде, вернулся в топ-10, Дрэйпер обошел Джоковича и стал пятой ракеткой мира

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновленный рейтинг



Янник Синнер начинает 48-ю неделю на вершине рейтинга (13-й результат в истории). Итальянец отбыл трехмесячную дисквалификацию за нарушение Антидопинговой теннисной программы и на этой неделе сыграет на “Мастерсе” в Риме.

Чемпион турнира ATP 1000 в Мадриде Каспер Рууд вернулся в топ-10, поднявшись сразу на 7-е место. Финалист соревнований – Джек Дрэйпер, обновил свой личный рекорд, став 5-й ракеткой мира.

Лоренцо Музетти, который в Мадриде дошел до полуфинала, начинает эту неделю на 9-й строчке мирового рейтинга, дебютировав в топ-10.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 05.05.2025)

1. Янник Синнер (Италия) – 9730 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 8085 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) – 7850 очков

4. Тэйлор Фритц (США) – 4815 очков

5. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 4440 очков (+1)

6. Новак Джокович (Сербия) – 4130 очков (-1)

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 3715 очков (+8)

8. Алекс де Минор (Австралия) – 3635 очков (-1)

9. Лоренцо Музетти (Италия) – 3550 очков (+2)

10. Хольгер Руне (Дания) – 3440 очков (-1)

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

5. Джек Дрэйпер (Великобритания)

9. Лоренцо Музетти (Италия)

18. Франсиско Серундоло (Аргентина)

21. Якуб Меншик (Чехия)

29. Брэндон Накашима (США)

54. Габриэль Диалло (Канада)

57. Джейкоб Фернли (Великобритания)

92. Вит Копржива (Чехия)

Чемпионская гонка ATP (на 05.05.2025)

1. Карлос Алькарас (Испания) – 2740 очков

2. Джек Дрэйпер (Великобритания) – 2290 очков

3. Александр Зверев (Германия) – 2275 очков

4. Янник Синнер (Италия) – 2000 очков

5. Каспер Рууд (Норвегия) – 1825 очков

6. Алекс де Минор (Австралия) – 1685 очков

7. Новак Джокович (Сербия) – 1530 очков

8. Якуб Меншик (Чехия) – 1530 очков

9. Франсиско Серундоло (Аргентина) – 1515 очков

10. Бен Шелтон (США) – 1500 очков

> РЕЙТИНГ ATP на 05 мая 2025 года | одиночный разряд

> РЕЙТИНГ ATP на 05 мая 2025 года | парный разряд



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