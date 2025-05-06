Примера. Жирона – Мальорка 1:0. Хозяева могут выдохнуть с облегчением

Обе команды подходили к матчу с определенными кадровыми проблемами. У "Жироны" травмированы Брайан Хиль и Арнау Мартинес, не успел восстановиться от повреждения Гутьеррес. У "Мальорки" не могли играть травмированные Пратс, Наварро и Морланес.

"Жирона" накануне матча находилась в плачевном состоянии. В последний раз команда побеждала 3 февраля, а не пропускала в свои ворота – 11 января.

Матч более активно начали хозяева поля и быстро повели в счете. Во время контратаки Блинд с левого фланга остановил под удар Мартину, выстрел которого попал в Райльо, но на добивание отлично сыграл Стуани. 1:0. Очень важный гол 38-летнего ветерана, ставший для него 9-м в сезоне.

После забитого гола "Жирона" продолжала атаковать. Заброс на Порту на левый фланг перехватили защитники. Мартин во время контратаки отдал слишком сильную передачу с фланга, на которую никто не успел.

Первый реальный шанс сравнять счет упустил Дардер. Серхио мощно пробивал метров с 18 в угол ворот, но Гассанига парировал.

В середине тайма "Мальорка" постепенно перехватила инициативу, но без опасных моментов у ворот Гассаниги.

В конце тайма снова активизировалась "Жирона", которая дважды могла увеличивать преимущество в счете. Сначала прострел Цыганкова с правого фланга на ближней стойке Порту перевел на дальнюю, но Стуани не сумел опередить Грейфа. Впоследствии Порту эффектно пяткой отдал на Эрреру, удар которого прошел мимо правой стойки.

Первый тайм завершился закономерным преимуществом "Жирона", которая выглядела острее в первом тайме.

Вторая половина игры началась с атак "Жироны". Эррера пробил в правый верхний угол метров с 18, но Грейф блестяще парировал этот выстрел. Увеличить преимущество команды мог Виктор Цыганков, но его удар издалека под левую стойку перевел на угловой Грейф. После розыгрыша углового снова пробивал Цыганков, но в этот раз очень неудачно.

Хороший шанс в середине второго тайма не реализовал Порту. Он ворвался в штрафную с левого фланга и пробил прямо в голкипера. "Мальорка" ответила опасным ударом со штрафного от Мохики, но мяч пролетел мимо правой стойки.

Блинд пробивал после передачи Порту с левого фланга, но Грейф справился.

Концовка игры прошла в атаках "Мальорки", но без опасных моментов.

Закономерная победа "Жироны", которая к тому же еще и не пропустила впервые с 11 января. Цыганков отыграл хороший матч на фоне того, что он демонстрировал в последнее время.

Команда Мичела прерывает одиннадцатиматчевую серию без побед и поднимается на 15-ю позицию, опережая зону вылета на 6 очков. “Мальорка же опустилась на 10-ю позицию и упустила шанс подняться в зону еврокубков.

34-й тур Примеры.

Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" – "Мальорка" 1:0

Гол: Стуани, 10

"Жирона": Гассанига – Блинд, Крейчи, Лопес, Мартинес – Мартин (Ромеу, 84), Артур Мело, Эррера – Порту (Асприлья, 84), Стуани (Миовски, 87), Цыганков.

"Мальорка": Грейф – Маффео, Валент, Райльо, Копете (Маскарель, 60), Мохика – Санчес (Асано, 60), Кошта, Дардер (Морей, 84) – Ларин (Мурики, 73), Родригес (Доменек, 60).

Предупреждения: Райльо, 32, Дардер, 83.

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