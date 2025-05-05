Иноуэ прошел по грани, но побил Карденаса. Впереди еще более сложные бои

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В ночь с 4 на 5 мая в Лас-Вегасе, США, состоялся первый с 2019 года поединок японского абсолютного чемпиона во второй легчайшей весовой категории Наои Иноуэ (30–0, 27 КО). На этот раз его соперником стал представитель США Рамон Карденас (26–2, 14 КО). Противостояние, которое не расценивали как серьезное. Особенно на фоне звездных поединков, проходивших на этих же выходных.

Однако именно Карденас устроил настоящие проблемы фавориту, попадал сильными ударами и едва не шокировал мир.

Иноуэ снова побывал в нокдауне. В углу японца было тревожно

Противостояние против Рамона Карденаса не воспринималось серьезно общим фанатом. Поехал в США, выбрал соперника не самого сложного для яркого возвращения – так думали люди.

Відеоогляд поєдинку:

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Однако Наоя не очень-то и выбирал. Карденас появился, потому что другой оппонент, который должен был бы выходить на Иноуэ, не согласился на бой. И это тот случай, когда изменения сработали так, как нужно для фанатов.

Карденас никогда не был топовым панчером. Однако, как оказалось в ринге, его силы и скорости ударов хватает, чтобы ошеломить фаворита. Слишком сильно это почувствовалось во 2-м раунде. Сначала Рамон начал попадать. И не один или дважды, а сериями, прошивая защиту оппонента. А потом и вовсе отправил соперника в нокдаун.

Наоя пошел в атаку, не достал и получил левый боковой прямо в голову. Флеш-нокдаун, но довольно тяжелый, как для ситуации и общего отношения к визави.

Что характерно, японец поднялся и просто продолжил разбивание соперника. Однако нервно было еще и в 3-м. В общем ключе Иноуэ забирал раунды, но опасность от соперника чувствовалась. Было понятно, что Иноуэ неприятно пропускать удары, на которые способен оппонент.

Все выровнялось только ближе к середине противостояния. Тогда Наоя, наконец, пристрелялся. И не только в защите, но и в контратаках. Наконец, перестал пропускать абсолютно все джебы, которые выбрасывал в его сторону американец. И начал пробивать все больше и больше.

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Работа по туловищу сказалась. Несколько раз Карденас явно подседал, пропуская удары в область живота, но не сдавался.

Что интересно, после первого нокдауна Рамон тоже по факту не сел. То есть нокдаун там был – безусловно, ведь его от падения спасли угол и канаты. Однако американец удержался от того, чтобы встретить последствия удара на канвасе. Да и вообще, в отличие от соперника, американец не упал. Впоследствии поединок остановил рефери после добивания японца в начале следующего после нокдауна раунда.

Наоя Иноуэ, конечно, победил. Он показал класс, показал, как выпутываться из сложных обстоятельств. Это в том числе и проявление класса – побеждать, когда со старта поединок идет не так. Да и Карденас получил из этого боя много. Теперь к нему будет совсем другое отношение.

Во-первых, отличные контратаки и хороший старт поединка. Он хоть и проигрывал некоторые раунды, но делал это в конкурентной, близкой манере. И не так, как предыдущий оппонент Наои, который показал, чтобы его били, и после этого сразу же упал.

Здесь человек контратаковал, попадал, даже беспокоил соперника ударами.

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Во-вторых, крепостью головы. Иноуэ выиграл только потому, что умеет бить много и регулярно доносить тяжелые удары. Если бы Наоя налегал на один удар, не смог бы снести соперника. Банально из-за того, что тот выдержал абсолютно все. Нокдаун – результат многих попаданий. Финальное решение рефери, каким бы оно ни было быстрым или нет, – результат долгой работы японца.

Иноуэ спасла сила удара и навыки. Если бы чего-то не хватило, Карденас даже мог бы победить. А значит, с другими соперниками, которые не будут иметь такого набора, который есть у Наои, Рамону должно быть проще.

Ну, а пока – досрочное поражение. Такое, как ожидали по факту. Однако не такое, которое ожидали по тому, что произошло в ринге.

Что теперь?

Рамон точно получит классный бой в важном карде. Не главный бой вечера, но соперника подберут более интересного. Вот этот хайп вокруг него стоит монетизировать, и промоутеры точно используют это так, как нужно им и даже немного самому Карденасу.

Иноуэ же ждут еще два боя. Скорее всего, ведь с такими падениями сложно понять, что будет дальше. Тем не менее, если все пойдет хорошо, то вполне возможно.

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Вариантов очень много. Один из них использует Турки Аль аш-Шейх, который хотел бы организовать противостояние против Ника Болла. Однако это другая весовая категория, а уж здесь японец не больше соперников. Стоит ли лезть дальше, учитывая проблемы, которые бывают здесь? Непонятно.

Другой вариант – узбекский претендент, регулярный чемпион WBA Муроджон Ахмадалиев. Уж очень долго говорят об этом поединке. Эдди Хирн уверен: японец убегает от его бойца. Да и действительно: время пришло для этого поединка.

Просто не будет никому. Наои тоже, ведь Ахмадалиев – серьезный соперник.

Еще один потенциальный бой – Дзюнто Накатани. Ему поединок предложил сам Иноуэ. Однако это в случае, если Болл или Ахмадалиев будут побеждены в следующем поединке. Завершение боксерского года от Наои, вероятно, будет именно такое.

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Выглядит, как идеальный план боксера, который прямо заявляет о том, что хочет закончить год первым номером рейтинга Р4Р. Однако всегда будет сложно. Ахмадалиев – очень обученный боксер, Болл – сильный и находится в другой категории. А Накатани идеально бьет тот левый, из-за которого Наоя падал уже дважды.

Тем не менее, пройдя такие испытания, можно считаться лучшим. Иноуэ не ошибся с путем, если его цель – именно такова.

sport.ua