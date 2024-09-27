«Все кончено». Экс-чемпион предсказал поражение Джошуа из-за одной детали

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший чемпион мира по боксу Тимоти Брэдли прокомментировал уверенную победу Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) над Энтони Джошуа (28-4, 25 KO):

«Я думаю, что Дюбуа выиграл бой еще до его начала. Как только я увидел, как Эй Джей вышел, он поднял подбородок и опустил руки. Я посмотрел на жену и сказал: «Все кончено. Он готовится к тому, что ему снесут подбородок». Как только эта правая рука опустилась, он так и не сумел оправиться».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua