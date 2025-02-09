Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора – Отто Валлин

Вечером, 8 февраля, на арене «Co-op Live» в Манчестере (Англия) прошел большой вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Главным событием стал поединок в супертяжелом весе – на ринге встретились известный британский супертяжеловес и бывший претендент на чемпионский титул Дерек Чисора (35-13, 23 КО) и шведский боксер Отто Валлин (27-2, 15 КО).

Дерек большую часть боя выступал агрессором, а шведский супертяжеловес старался держать дистанцию и работал джебом, однако Чисора сумел несколько раз эффектно сорвать публику в Манчестере и донести тяжелые удары.

В середине боя Чисора получил тяжелое рассечение над правым глазом, его лицо было в крови, однако Дерек нашел в себе силы продолжить бой и выигрывать раунды.

В девятом и двенадцатом раундах Чисора отправил Валлиана в нокдаун. Бой дошел до решения судей, где победу одержал Чисора, который до боя котировался андердогом поединка у букмекеров.

Чисора провел свой последний бой на родине – в Великобритании. Этот бой был за вторую позицию в рейтинге IBF. Дерек теперь может получить претендентский поединок за титул чемпиона мира.

Дерек Чисора – Отто Валлин – UD 114:112, 116:110, 117:109.

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Чисора известен тем, что дважды дрался с украинскими супертяжами. В 2020 году Александр Усик провел против Дерека свой второй бой в хевивейте и победил единогласным решением судей. А в 2012 Дерек проиграл судейским решением Виталию Кличко в титульном бою.

Фотогалерея боя

sport.ua