«Люди забывают». Джошуа отреагировал на поражение Уайлдера в бою с Чжилеем

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

1 июня 2024 года на арене Kingdom Arena в Эр-Рияде состоялся мегафайт.

На ринг вышли боксеры супертяжелого веса: Деонтей Уайлдер (43–3–1, 42 KO) и Чжан Чжилей (26–2–1, 21 KO).

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Главный поединок шоу в Эр-Рияде был завершен досрочно, уже в 5-м раунде.

Китаец Чжан Чжилей нокаутировал Уайлдера и обезвредил Бронзового бомбардировщика.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа прокомментировал этот бой.

«Удивлен ли я, что Уайлдер был нокаутирован? Нет. Все забывают, что он дрался против сильного боксера, Чжан сильный парень, он олимпийский призер. Я с ним дрался на Олимпиаде и он до сих пор выступает на высоком уровне. Уайлдер встретился с действительно хорошим профессионалом.

Стоит ли Деонтею завершить карьеру? Все зависит от него. Он может попробовать провести еще один бой и если не получится, то у него точно будет, чем заняться, кроме бокса», – сказал Джошуа.

sport.ua