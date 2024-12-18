ВИДЕО. «Сломаю тебе рот». Боксер бросил в соперника чемпионский пояс

Getty Images/Global Images Ukraine.

2 февраля в Лас-Вегасе (США) состоится интригующий поединок непобедимых боксеров в полутяжелом весе (до 79, 379 кг) – в ринге встретятся Дэвид Бенавидес (29–0, 24 КО, США) и Давид Моррель (11–0, 9 КО, Куба).

Накануне состоялась обязательная пресс-конференция, которая чуть не закончилась дракой. Во время битвы взглядов Бенавидес сильно толкнул Морреля, а тот не растерялся и в ответ запустил чемпионский пояс.

«Я хотел быть уважительным. Но этот парень сказал мне в лицо, что он собирается сделать со мной в ринге. Можно ли сказать, что теперь это личное? Я сломаю ему рот», – разгневан Бенавидес.

Давид Моррель владеет титулом WBA World, а Бенавидес является временным чемпионом WBC.

sport.ua