Пуршер, Шрайнер и Мэлони ушли из Академии Sauber

В 2024 году в гоночной Академии Sauber были трое представителей – Тео Пуршер, Зейн Мэлони и Кэрри Шрайнер. Сегодня пресс-служба швейцарской команды официально объявила, что Тео, Зейн и Кэрри больше не являются участниками Академии.

Тео Пуршер, чемпион Формулы 2 2023 года, в прошедшем сезоне провёл несколько гонок в серии IndyCar в составе Arrow McLaren, и был резервным гонщиком команды Sauber в Формуле 1. На этом сотрудничество Тео с коллективом из Хинвила заканчивается – в 2025-м он будет выполнять роль тестового и резервного гонщика заводской команды Peugeot в FIA WEC.

Зейн Мэлони в 2024-м выступал в Формуле 2, а теперь продолжает карьеру в электрической Формуле Е за команду Lola Yamaha.

Кэрри Шрайнер представляла Sauber в женской серии F1 Academy и по итогам сезона заняла десятое место в личном зачёте. В 2025-м Кэрри продолжит сотрудничать с Sauber в качестве официального посла бренда.

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