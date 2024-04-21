Изола: Сейфти-кар позволил ограничиться одним пит-стопом

В Шанхае продолжилось доминирование Red Bull Racing и Макса Ферстаппена: после победы в субботнем спринте и поула по итогам вчерашней квалификации в воскресенье трёхкратный чемпион мира уверенно выиграл Гран При Китая.

Большинство гонщиков, и он в том числе, стартовали на шинах Medium, но четверо – Льюис Хэмилтон, Лэнс Стролл, Логан Сарджент и Юки Цунода – предпочли начать гонку на мягкой резине, и только Кевин Магнуссен – на жёсткой.

На тактику команд по ходу гонки повлияли три периода сейфти-кара – дважды выезжал реальный автомобиль безопасности, а также объявлялся период VSC (виртуального сейфти-кара) – в общей сложности длившиеся 17 минут. В этих обстоятельствах шесть гонщиков побывали в боксах трижды – Хэмилтон, Стролл, Алонсо, Сарджент, Цунода и Гуаньюй Чжоу – и все они использовали резину всех трёх составов. Однако гонщики первой пятёрки либо побывали в боксах дважды, либо вообще ограничились единственным пит-стопом – так поступили Ландо Норрис, Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Именно испанец проехал на жёстких шинах самый длинный отрезок – 39 кругов на одном комплекте.

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Макс Ферстаппен в очередной раз продемонстрировал свою силу – снимаю шляпу перед гонщиком Red Bull Racing, выигравшим в этот уик-энд обе гонки, начиная с субботнего спринта. Тем не менее события, происходившие сегодня на трассе позади машины трёхкратного чемпиона мира, тоже были очень интересными. Борьба носила очень плотный характер – были и обгоны, и вообще было чему удивляться. А китайские болельщики весь уик-энд с огромным вниманием следили за Гуаньюем Чжоу, местным героем, и после финиша он очень эмоционально всех поблагодарил за поддержку.

С технической точки зрения сегодняшняя гонка подтвердила, что резина всех трёх составов вполне подходила для использования по ходу дистанции. Конечно, довольно продолжительные периоды, когда на трассе находился автомобиль безопасности, повлияли на развитие событий, сделав возможным тактику одного пит-стопа.

Если бы не это, реализовать такую тактическую схему вряд ли было бы возможно, учитывая уровень деградации, и пришлось бы заплатить слишком дорогую цену за снижение темпа по отношению к тем, кто на заключительном отрезке дистанции ехал на более свежей резине. Что и продемонстрировал Алонсо, который ехал седьмым и на 43-м круге провёл пит-стоп, получив свежий комплект шин Medium, после чего смог отыграть все пять потерянных позиций.

Напоследок стоит отметить, что ни один из трёх составов не страдал от повышенной деградации, и это также подтверждает, что на этой необычной трассе и в весьма специфических условиях резина работала нормально».

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