Михаэль Шумахер впервые появился на публике

На днях Джина-Мария, дочь Михаэля Шумахера, вышла замуж, и мы об этом рассказывали. Свадьбу сыграли на Майорке на семейной вилле Шумахеров, и как пишут немецкие таблоиды, среди гостей был и Михаэль.

После того, как Шумахер получил тяжелейшую травму головы во французских Альпах в декабре 2013 года, семья гонщика тщательно оберегала его частную жизнь от постороннего внимания, и всего несколько человек знали об истинном состоянии здоровья семикратного чемпиона мира. Однако на свадьбе дочери Михаэль впервые за десять с лишним лет появился на публике.

На торжественной церемонии были приняты определённые меры для обеспечения конфиденциальности. На входе на виллу всех гостей попросили сдать телефоны, чтобы никто не фотографировал Шумахера. Однако тот факт, что впервые за много лет Михаэля увидели не только близкие и лечащие врачи, но и другие люди, может свидетельствовать о том, что Коринна Шумахер несколько смягчила подход к соблюдению конфиденциальности своего супруга.

Не исключено, что в ближайшем будущем Михаэль Шумахер появится на ещё одном семейном торжестве. Датская модель Лайла Хасанович намекнула, что её давний ухажёр Мик Шумахер, сын легенды Формулы 1, сделал ей предложение, продемонстрировав в социальной сети фотографию бриллиантового кольца на своём пальце.

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