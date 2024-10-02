Пекин. Синнер остановил местного обладателя wild card, Алькарас снова победил Медведева

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP 500 в столице Китая

Пекин, Китай • 26 сентября – 2 октября • хард • $3,891,650

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Янник Синнер (Италия, 1) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) 6:3, 7:6(3)

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Даниил Медведев (-, 3) 7:5, 6:3

Янник Синнер выиграл 15-й матч подряд и попробует защитить свой титул в Пекине. Напомним, что в столицу Китая итальянец прилетел после победы на “Мастерсе” в Цинциннати и трофея на Открытом чемпионате США. Синнер проведёт седьмой финал в сезоне и будет бороться за седьмой титул.

Карлос Алькарас одержал шестую победу в восьми матчах против Медведева, в том числе третью подряд в этом году. Испанский теннисист сыграет пятый решающий матч в сезоне. В активе Алькарас титулы на турнире ATP 1000 в Индиан-Уэллс, а также на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

Янник Синнер и Карлос Алькарас ранее играли друг против друга десять раз, и в шести матчах сильнее был испанец, в том числе дважды в этом году: в полуфинале “Мастерса” в Индиан-Уэллс и полуфинале Ролан Гаррос.

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