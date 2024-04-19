Руан. Гарсия и Стивенс впервые в сезоне вышли в полуфинал

На турнире WTA 250 во Франции проходят четвертьфинальные матчи
Руан, Франция • 15-21 апреля • грунт (зал) • $267,082
Действующая чемпионка: Виктория Голубич (Швейцария)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Магда Линетт (Польша) — Аранча Рус (Нидерланды) 7:6(9), 6:1
Слоан Стивенс (США, 6) — Юань Юэ (Китай, 4) 6:2, 6:2
Каролин Гарсия (Франция, 2) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) 6:3, 6:4
Магда Линетт успешно провела свой первый четвертьфинал в этом году и будет ожидать победительницу матча Ангелина Калинина — Мирра Андреева.
Слоан Стивенс взяла реванш у Юань Юэ за поражение на старте сезона в первом круге турнира WTA 250 в Хобарте. Американка впервые с мая прошлого года вышла в полуфинал.
Каролин Гарсия также впервые в этом сезоне вышла в полуфинал и проведёт уже девятую встречу со Слоан Стивенс. В предыдущих противостояниях Гарсия одержала пять побед, в том числе в прошлом году на турнире WTA 500 в Сан-Диего, проиграв до этого американке на турнире WTA 1000 в Цинциннати.
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