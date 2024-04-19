Дженоа — Лацио 0:1: обзор матча Серии А

Дженоа уступила Лацио в рамках 33 тура итальянской Серии А по футболу.

Чемпионат Италии — Серия А 33 тур, 19 апреля

Дженоа — Лацио 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 67 Альберто

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Победа позволила «орлам» подняться на шестую позицию с 52 очками в активе, приблизившись к зоне Лиги чемпионов на расстояние трех зачетных баллов. Дженоа с 39 пунктами идет по 12-й.

Отметим, что украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский не смог сыграть в матче, ведь восстанавливается от травмы задней поверхности бедра. Он вылетел по меньшей мере до конца апреля.

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