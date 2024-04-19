Боттас: Именно так и хочется начинать гоночный уик-энд!

Команде Sauber удалось лучше многих воспользоваться сложными погодными условиями, в которых в пятницу в Шанхае проходила квалификация, предшествовавшая субботнему спринту. Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу прошли в финальную сессию, хотя в итоге им достался только пятый стартовый ряд.

Валттери Боттас (9-й): «Отличный день для нашей команды: обе машины в первой десятке – именно так и хочется начинать гоночный уик-энд! Условия на трассе были сложные, а это всегда затрудняет задачу, но радует тот факт, что мы бы показали неплохие результаты вне зависимости от погоды. Я по-настоящему рад за Чжоу и за его китайских болельщиков, ведь пробиться в в финал квалификации на домашней трассе – это всегда особое достижение. Хотя после единственной тренировки по-прежнему непросто оценить расстановку сил, тем более с учётом изменения состояния трассы, завтра постараемся выложиться по максимуму.

Команда отлично поработала, а при дополнительной поддержке китайской публики постараемся заработать очки в спринте, а также показать не менее хорошие результаты в завтрашней квалификации».

Гуаньюй Чжоу (10-й): «Здорово, что нам удалось пройти в финальную сессию. В первой и второй частях сегодняшней квалификации мне удалось проехать хорошие круги, потенциал машины это позволял, но в финале, когда начался дождь, у нас была возможность проехать только один круг.

Я попытался это сделать, хотя у всех были очень большие проблемы из-за низкого сцепления. Итогами дня я доволен, ведь обе машины команды добрались до финальной сессии, а болельщики обеспечили нам невероятную поддержку. И я в предвкушении того, что нам предстоит в оставшиеся дни уик-энда.

Завтра очки начисляют только первой восьмёрке, но будем действовать последовательно: сегодня обе машины Sauber прошли в финал квалификации, но и завтра постараемся выложиться по максимуму. Всё ещё впереди, и в спринте будем атаковать от старта до финиша.

Соперники, с которыми мы боремся за очки, сильны, но постараемся использовать все шансы, мы к этому готовы».

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