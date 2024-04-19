Прев’ю Першого Раунду ПЛЕЙ-ОФ НБА 2024. Лос-Анджелес Кліпперс — Даллас Маверікс

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Вітаю!

У зв'язку з шаленими графіками НБА, які не дадуть і дня для відпочинку, вирішив розбити цьогорічне прев'ю першого раунду на 8 частин — де кожна відповідатиме окремій серії.

Сьогодні вночі визначаться останні учасники плей-оф. Тож, вирішив розпочати з тих пар, які вже нам відомі.

Також сподіваюсь, що вже завтра, американські гої нарешті проголосують нам за пакет допомоги. Оскільки баскетбол — баскетболом. Справді важливі події відбуваються там, на фронті. Дякую Всім тим хто захищає, допомагає, працює на перемогу!

Кліпперс (4 місце) — Маверікс (5 місце)

Сезонна серія 2:1 на користь Кліпперс

Це той випадок, коли сезонна серія, на мою думку, неважлива. Всі три матчі були зіграні ще в 2023 році. В момент, коли Кліпперс були на ходу, в період з середини листопада до початку лютого, йшли з результатом 32-8. Якраз в цей період двічі обіграли Мавс.

Та й Даллас тоді виглядав дещо інше. Адже до закінчення Дедлайну обмінів, техасці провели дві чудові угоди, підсиливши, в першу чергу, просідаючий фронткорт колективу.

Так, після Матчу Всіх Зірок, Маверікс мають 4й кращий результат Ліги. Здобули 18 перемог при 9 поразках. А після переведення в стартову п'ятірку Деніеля Геффорда, який став одним з головних придбань клубу під час дедлайну, замість центрового-новачка Деріка Лайвлі, у Мавс рахунок 16-4.

Тоді як Кліпперс, в період після МВЗ, мають результат 15-14. За оборонним рейтингом вони посідають 22ге місце.

Якщо відкинути різноманітну статистику, метрики, тощо, взяти за основу перегляд матчів, особисто мені кинулась в очі неорганізованість ЛАК, банальна лінь та нехлюйство. Чи могла на це повпливати, якимось чином, травма Рассела Вестбрука? Який, через перелом руки, пропустив три тижні і клуб з Лос-Анджелесу пройшов цей період, м'яко кажучи не дуже? Думаю так. Оскільки, як мені здається, Рассел у цій команді є "вокальним лідером".

Також я допускаю, що після вдалого ривка в першій половині сезону, Кліпперс на чолі з Тайроном Лью, ближче до кінцівки сезону, могли спеціально загальмувати. Для того, щоб поберегти Леонарда, Джорджа, Хардена.

Історія протистояння : Час Луки Дончіча настав?

Мені подобаються історії. Вважаю, що в спорті загалом, тим паче в блогерській, публікаційній складовій зокрема, історіям є місце!

Особисто я вважаю, що у Луки Дончіча, як у баскетболіста, є потенціал стати одним з найвеличніших в історії гри! Якщо порівнювати його з іншими великими гравцями, у них, як на мене є дещо спільне. Те, що об'єднює того ж таки словенця, наприклад, з Майклом Джорданом, Леброном Джеймсом — це закляті суперники.

У Майкла, такими суперниками були Детройт "Погані Хлопці" Пістонс, з Айзеєю Томасом, Джо Думарсом, Білом Леймбіром. Котрі тричі поспіль, в період з 1988 по 1990 роки, надирали задниці Булз разом з Джорданом. Щоразу елімінуючи їх з турніру.

В 1991 році, в перший чемпіонський рік, першого трипіту, у Фіналі Східної Конференції, Чикаго вперше для себе здолали Пістонс. Перемігши 4:0, зняли всі питання стосовно вожаків Сходу, тим самим "поховавши" Детройт на ціле десятиліття.

У Леброна такими були Бостон Селтікс з Полом Пірсом та Кевіном Гарнетом, Реєм Алленом, Реджоном Рондо. Які двічі за 3 роки (плей-оф 2008 та 2010 років) вибивали Клівленд Джеймса. З переходом в Маямі, Леброн двічі поспіль проходив Бостон : в 2011 та в 2012 роках.

Лука Дончіч, за свою відносно нетривалу кар'єру, встиг зустрітись з Кліпперс двічі : в плей-оф 2020 та 2021 років.

Їх перша зустріч, в "баблі", завершилась з рахунком 4:2 на користь Лос-Анджелесу. Саме тоді, на мій погляд, багато пересічних вболівальників, як і гравців НБА, побачили в Луці серйозну загрозу. Адже вийти в плей-оф, в 20 років, будучи білим хлопчиною десь там з Європи і колотити 31+10+9 по головах Кавая Леонарда та Пола Джорджа — на той момент найкращих в Лізі вінгів, а можливо й загалом, найкращих "two-way" гравців НБА з команди-фаворита на здобуття чемпіонства!

Серія плей-оф 2021 року лише підтвердила той факт, що в "баблі" не сталось ніякого флюку, ніякої випадковості. Маверікс програли в пекельній, семиматчевій серії, в якій Дончіч набирав 35.7 очок, 10.3 асистів за гру і лише завдяки потугам Кавая, який видав серію на рівні з праймовим Майклом Джорданом, Кліпперс вдалося переграти Даллас.

Отже, чи настав час Луки Дончіча, прийти та подолати своїх заклятих суперників? Скоро про це дізнаємось!

Прогноз : прохід Маверікс 4:2

Погоджуюсь, дещо сміливий прогноз. Як на мене, ключовими в цій серії стануть наступні

Фактори серії :

📍 Здоров'я Кавая Леонарда. ЗМІ повідомляють, що на початку квітня, Каваю зробили "ін'єкцію в коліно". І в Кліпперс сподіваються, що він буде готовий грати в першому раунді, з першого матчу.

Скажу за себе — я не фанат подібних новин. Коли мова йде про різноманітні "ін'єкції в коліно", лікування стовбуровими клітинами і подібного роду медицину, особисто я насторожуюсь. Оскільки, очевидно, звичайні методики не працюють. І лікарі вдаються до подібних "танців з бубном".

Окрім цього ми й так прекрасно знаємо, яке здоров'я у Леонарда. Який вже двічі поспіль, по ходу плей-оф, вилітає з якоюсь серйозною травмою. Я йому, звісно, бажаю здоров'я. Але покладатись на нього не збираюсь.

Хоча здоровий Кавай — це все ще один з найкращих баскетболістів планети!

📍 Кайрі Ірвінг. При всій повазі до Крістапса Порзінігса, до Джейлена Брансона версії Маверікс, але жоден з них не дотягує до рівня Кайрі Ірвінга. Основною проблемою якого, останні роки, була його позаігрова поведінка.

І, о диво! Цьогоріч, за Ірвінгом не було помічено жодних ексцесів! А отже, вперше в кар'єрі словенця, поруч з Дончічем буде гравець, якщо не одного з ним рівня, то як мінімум, що може виконати подібну роль в окремо взятому матчі чи серії.

📍 Даллас Маверікс. Навколо зірок Мавс зібрався чи не найкращий склад сучасності. Нарешті центровими команди Дончіча будуть Геффорд та Лайвлі, які прийшли на заміну Двайтам Павелам та Бобанам Мар'яновічам.

Також, у Маверікс найкраща ротація форвардів/3&D вінгів за останні декілька років! ПіДжей Вашингтон, Деррік Джонс, Данте Екзюм. Максі Клебер, Джош Грін більше не будуть єдиними оборонними опціями під кільцем та в беккорті відповідно.

📍 Лука Дончіч. Після трьох поспіль виходів в плей-оф, минулоріч, Маверікс пролетіли повз постсезон. Дончіч відіграв минулий сезон на рівні МВП! Провів його в найкращій фізичній формі. Цьогоріч, я очікую від нього зрілої, голодної гри. Як мінімум виходу в другий раунд плей-оф!

pics from : nba.com

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