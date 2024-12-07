БК Ровно обыграл Запорожье в стартовом матче новой игровой недели Суперлиги FAVBET-2024/25

Команда Переверзия закрепилась на третьем месте, а завтра ей предстоит матч против чемпиона и лидера – Днепра

Новая игровая неделя в Суперлиге FAVBET-2024/25 отрылась поединком в Луцке, где БК Ровно одержал победу над Запорожьем — 82:72.

На первых минутах наблюдалась равная игра, но во второй половине первой четверти Ровно ушло в отрыв и в дальнейшем без труда держало соперника на комфортном расстоянии в 10-12 очков.

MVP встречи стал центровой ровенчан Род Браун, добавивший к 20 набранным очкам 6 подборов и 5 перехватов.

Победа позволила команде Михаила Переверзия закрепиться на третьем месте. Завтра, 8 декабря, БК Ровно будет противостоять чемпиону и лидеру — Днепру. БК Запорожье (7-е место из восьми) сразится с хозяевами бабла — Старым Луцком.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

БК Ровно — БК Запорожье — 82:72 (28:17, 20:19, 19:17, 16:18)

Ровне: Браун (20 + 6 подборов + 5 перехватов), Соловьев (15 + 5 подборов), Поносов (13), Тимощук (12 + 5 подборов + 5 передач), Герасимчук (10), Головчик (6), Рябой (3 + 8 подборов), Шептицкий (2), Гарбар (1)

Запорожье: Дмитренко (17 + 9 подборов + 4 блок-шота), Хохоник (12 + 8 подборов + 7 передач — 5 потерь), Кабанов (11), Николайчук (11), Величко (9), Никитин (7 + 9 подборов), Новиков (3), Петренко (2)

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