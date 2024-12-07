Глава ATP – о жалобах игроков на календарь: “Они могут играть меньше выставочных матчей и больше проводить времени на отдыхе”

Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци высказался о многочисленных жалобах игроков ATP-тура на слишком насыщенный календарь



“Это не футбол или баскетбол, где игроки заключают контракты с клубами. Наши теннисисты — независимые работники, которые сами определяют свой календарь. Да, рейтинг обязывает их участвовать в определенных турнирах, но это касается в основном главных событий: турниров Grand Slam, Masters 1000 и ATP Finals. Мы увеличили сетки на “Мастерсах”, но в новом формате игрокам, которые доходят до финала, нужно сыграть всего на один матч больше, чем раньше.

Кроме того, некоторые игроки выбирают множество выставочных матчей вне основного тура. Такого не встретишь в других видах спорта. Вопрос в том, хотите ли вы инвестировать в тур или за его пределами. Укоротить сезон? Да, но тогда придется сократить количество турниров ATP 250. Игроки также могут сами решать играть меньше выставочных матчей и больше проводить времени на отдыхе”, – поделился Андреа Гауденци своими мыслями в интервью изданию L’Èquipe.

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