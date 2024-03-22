Гаэль Монфис об Элине Свитолиной: «Она замечательная мать и сильная женщина»

Французский теннисист поделился с журналистами, что больше всего его восхищает в своей жене

Гаэль Монфис во время выступления на турнире в Майами рассказал, чем украинская теннисистка поражает его больше всего. Французский спортсмен отметил, что результаты жены после возвращения являются хорошими, но больше всего он восхищается человеческими качествами Элины.

«Прежде всего она замечательная мать. Это прежде всего. Люди хотят поставить теннис на первое место, но я думаю, что она прежде всего замечательная мать, — цитирует Монфиса издание Tennis Majors. — Это самое важное для меня как для её мужа, потому что, конечно, мы теннисная пара, но жизнь выходит за рамки нашего спорта».

«Она замечательная и прекрасная мать, и, как вы сказали, она хорошо справляется с этим на корте. Я удивлён, насколько удачным был её камбэк, насколько она сильна морально и физически. Это просто удивительно. Сам я не могу рассказать вам так много, потому что даже я сам поражён.

И, конечно, учитывая ситуацию в Украине, это еще более безумно, потому что сколько она сама всего сделала для страны. И то, что она в состоянии справиться со всеми этими тремя делами… К тому же есть и много других, но, чтобы быть лаконичным, я выделю эти три. Это просто удивительно. Она сильная женщина».

btu.org.ua