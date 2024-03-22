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Футбол

«Для футбола это было бы интересное изменение» — Родри считает, что Золотой мяч также должны выигрывать и опорники

Родри — о награде Золотой мяч

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился своими мечтами о "Золотом мяче" в интервью для France Football.

    "Мы все мечтаем об этом… Мне хотелось бы, чтобы опорный полузащитник, как я мог бы выиграть, это бы много значило для меня".

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    "Хочу, чтобы молодое поколение знало, что могут получить "Золотой мяч" не только игроки, которые забивают. Для футбола это было бы интересное изменение", — добавил игрок.

    www.ua-football.com

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