Забарный включён в заявку ПСЖ на матч с «Нантом»

В воскресенье, 17 августа, парижский «ПСЖ» проведёт первый матч нового сезона чемпионата Франции — Лиги 1. Соперником команды станет «Нант», а игра состоится на стадионе «Стад де ла Божуар» в одноимённом городе. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Перед стартом поединка клуб опубликовал официальный список игроков, которые отправились на выезд. Среди них оказался и украинский защитник Илья Забарный, недавно подписавший контракт с «ПСЖ». Для 21-летнего футболиста этот матч может стать дебютным в составе парижского гранда.

Попадание Забарного в заявку свидетельствует о доверии тренерского штаба к игроку. Украинец, ранее выступавший в английской Премьер-лиге, имеет все шансы закрепиться в основе команды и показать себя на одном из самых высоких уровней европейского футбола.

Болельщики с нетерпением ждут, когда Забарный впервые выйдет на поле в футболке «ПСЖ». Его участие в матче против «Нанта» станет важным шагом в адаптации к французскому чемпионату и поможет усилить линию обороны столичного клуба.

Таким образом, первый тур Лиги 1 может подарить украинскому защитнику особенный момент — дебют в составе действующего чемпиона Франции.

