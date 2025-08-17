Украинец расписался в воротах участника Лиги чемпионов

ХК «Ред Булл» – «Кошице»

Чемпион Словакии «Кошице», за который с нового сезона выступают украинские защитник Алексей Дахновский и нападающий Александр Плохотник, открыли программу предсезонных матчей выездной победой над участником Лиги чемпионов и лучшей командой объеденной европейской лиги ICEHL «Ред Булл Зальцбург» – 2:1 (ОТ).

Отрадно, что первую шайбу «Кошице» на 31-й минуте забросил именно украинец Плохотник, который играл с Дахновским во второй пятерке словацкого клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне Плохотник выступал за словацкие «Топольчаны» в дивизионе Д1 и стал там третьим бомбардиром лиги по системе гол+пас – 52 (19+33) очка в 42 играх. В плей-офф воспитанник «Галецких Львов» набрал 5 (2+3) баллов в шести встречах.

sport.ua