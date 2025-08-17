Бельско-Бяла (М15). Белинский разгромно выиграл финальный поединок и завоевал четвертый титул ITF в сезоне

Украинский теннисист Вячеслав Белинский стал чемпионом на турнире ITF M15 в Польше в одиночном разряде



В финале соревнований Вячеслав Белинский (№436 АТР), посеянный под первым номером, разгромил второго сеяного венгра Петера Файту (№518 АТР) – 6:2, 6:1. Украинец три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку, сделал пять брейков и не позволил сопернику заработать хотя бы один брейк-поинт. Поединок продолжался 72 минуты.

Путь к титулу:

R1: Яша Шайрыч (Польша) 6:0, 3:2 отказ

R2: Кацпер Шимковяк (Польша) 6:1 отказ

QF: Антони Фабре (Франция, Q) 5:7, 6:2, 6:4

SF: Алек Бекли (ЮАР, 3) 6:4, 6:1

FR: Петер Файта (Венгрия, 2) 6:2, 6:1

21-летний Вячеслав Белинский 14-й раз сыграл в финале турнира ITF в одиночном разряде и завоевал свой 9-й титул (все на грунте). В этом сезоне украинец 6-й раз дошел до финала и 4-й раз стал чемпионом.

За свою победу в Бельско-Бяле Вячеслав Белинский заработал $2160 призовых и 15 рейтинговых очков.

btu.org.ua