Известно, кто сыграет в первый день Ролан Гаррос: в списке матчей три украинские теннисистки

Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали список матчей, которые состоятся в первый игровой день турнира, воскресенье 25 мая



Мужчины

Лоренцо Музетти (Италия, 8) – квалифаер / лаки-лузер

Валентен Ройер (Франция, WC) – Роберто Карбальес Баэна (Испания)

Райли Опелка (США, PR) – Ринки Хиджиката (Австралия)

Мариано Навоне (Аргентина) – Брэндон Накашима (США, 28)

Томаш Махач (Чехия, 21) – Кантен Алис (Франция)

Эмилио Нава (США, WC) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Фрэнсис Тиафо (США, 15) – Роман Сафиуллин (-)

Пабло Карреньо Буста (Испания) – Франсиско Комесанья (Аргентина)

Дженсон Бруксби (США, PR) – Жайме Фария (Португалия)

Алекс Микельсен (США, 32) – квалифаер / лаки-лузер

Камиль Майхржак (Польша) – Хамад Меджедович (Сербия)

Вит Копржива (Чехия) – Тьягу Монтейро (Бразилия)

квалифаер/лаки-лузер – Нуну Боржеш (Португалия)

Мартон Фучович (Венгрия) – Тристан Скулкейт (Австралия, WC)

квалифаер/лаки-лузер – Томми Пол (США, 12)

Бен Шелтон (США, 13) – Лоренцо Сонего (Италия)

квалифаер/лаки-лузер – квалифаер/лаки-лузер

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 31) – Зизу Бергс (Бельгия)

квалифаер/лаки-лузер – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)

Фабиан Марожан (Венгрия) – Лука Нарди (Италия)

Женщины

Арина Соболенко (-, 1) – Камилла Рахимова (-)

квалифаер – Жиль Тайхманн (Швейцария)

Ольга Данилович (Сербия) – Лейла Фернандес (Канада, 27)

Петра Квитова (Чехия, SR) – Виктория Голубич (Швейцария)

квалифаер – Аманда Анисимова (США, 16)

Диана Шнайдер (-, 11) – квалифаер

Даяна Ястремская (Украина) – Дестани Айява (Австралия, WC)

квалифаер – Тианцо Ракотоманга Раджаона (Франция, WC)

Пэйтон Стернс (США) – Ева Лис (Германия)

квалифаер – Лулу Сунь (Новая Зеландия)

Александра Эала (Филиппины) – Эмильяна Аранго (Колумбия)

Анастасия Павлюченкова (-) – Чжэнь Цинвэнь (Китай, 8)

Жасмин Паолини (Италия, 4) – Юэ Юань (Китай)

квалифаер – Сорана Кырстя (Румыния, SR)

Анастасия Потапова (-) – Линда Носкова (Чехия, 29)

Донна Векич (Хорватия, 18) – Анна Блинкова (-)

Лаура Зигемунд (Германия) – Анна Бондар (Венгрия)

Зейнеп Сонмез (Турция) – Элина Свитолина (Украина, 13)

Ива Йович (США, WC) – Рената Сарасуа (Мексика)

Марта Костюк (Украина, 26) – квалифаер

Расписание матчей и расстановка по кортам будут известны позднее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей с участием украинских теннисисток.

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