Известно, кто сыграет в первый день Ролан Гаррос: в списке матчей три украинские теннисистки

Организаторы Открытого чемпионата Франции опубликовали список матчей, которые состоятся в первый игровой день турнира, воскресенье 25 мая
Мужчины
Лоренцо Музетти (Италия, 8) – квалифаер / лаки-лузер
Валентен Ройер (Франция, WC) – Роберто Карбальес Баэна (Испания)
Райли Опелка (США, PR) – Ринки Хиджиката (Австралия)
Мариано Навоне (Аргентина) – Брэндон Накашима (США, 28)
Томаш Махач (Чехия, 21) – Кантен Алис (Франция)
Эмилио Нава (США, WC) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
Фрэнсис Тиафо (США, 15) – Роман Сафиуллин (-)
Пабло Карреньо Буста (Испания) – Франсиско Комесанья (Аргентина)
Дженсон Бруксби (США, PR) – Жайме Фария (Португалия)
Алекс Микельсен (США, 32) – квалифаер / лаки-лузер
Камиль Майхржак (Польша) – Хамад Меджедович (Сербия)
Вит Копржива (Чехия) – Тьягу Монтейро (Бразилия)
квалифаер/лаки-лузер – Нуну Боржеш (Португалия)
Мартон Фучович (Венгрия) – Тристан Скулкейт (Австралия, WC)
квалифаер/лаки-лузер – Томми Пол (США, 12)
Бен Шелтон (США, 13) – Лоренцо Сонего (Италия)
квалифаер/лаки-лузер – квалифаер/лаки-лузер
Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 31) – Зизу Бергс (Бельгия)
квалифаер/лаки-лузер – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)
Фабиан Марожан (Венгрия) – Лука Нарди (Италия)
Женщины
Арина Соболенко (-, 1) – Камилла Рахимова (-)
квалифаер – Жиль Тайхманн (Швейцария)
Ольга Данилович (Сербия) – Лейла Фернандес (Канада, 27)
Петра Квитова (Чехия, SR) – Виктория Голубич (Швейцария)
квалифаер – Аманда Анисимова (США, 16)
Диана Шнайдер (-, 11) – квалифаер
Даяна Ястремская (Украина) – Дестани Айява (Австралия, WC)
квалифаер – Тианцо Ракотоманга Раджаона (Франция, WC)
Пэйтон Стернс (США) – Ева Лис (Германия)
квалифаер – Лулу Сунь (Новая Зеландия)
Александра Эала (Филиппины) – Эмильяна Аранго (Колумбия)
Анастасия Павлюченкова (-) – Чжэнь Цинвэнь (Китай, 8)
Жасмин Паолини (Италия, 4) – Юэ Юань (Китай)
квалифаер – Сорана Кырстя (Румыния, SR)
Анастасия Потапова (-) – Линда Носкова (Чехия, 29)
Донна Векич (Хорватия, 18) – Анна Блинкова (-)
Лаура Зигемунд (Германия) – Анна Бондар (Венгрия)
Зейнеп Сонмез (Турция) – Элина Свитолина (Украина, 13)
Ива Йович (США, WC) – Рената Сарасуа (Мексика)
Марта Костюк (Украина, 26) – квалифаер
Расписание матчей и расстановка по кортам будут известны позднее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить трансляции матчей с участием украинских теннисисток.