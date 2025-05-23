Бортолето ждёт новинки Sauber на этапе в Барселоне

На прошлом этапе в Имоле команда Sauber хоть и не заработала очки, но добилась определённого прогресса. Габриэль Бортолето сомневается, что сможет побороться за хороший результат в Монако, и ждёт Гран При Испании, поскольку команда готовит обновления машины к этапу в Барселоне.

Габриэль Бортолето: «Я не уверен, что мы выступим так же, как и в Имоле. В любом случае, в Майами мы выглядели лучше, чем в Имоле, когда вышли во вторую часть квалификации с большим запасом.

Трасса в Имоле была не самой подходящей для нашей машины. Да, мы прошли во вторую часть квалификации, но я бы не преувеличивал значение, поскольку Юки Цунода разбил машину, а круг Оливера Бермана был удалён. Мы не лучшим образом выглядели в субботу, но гоночный темп оказался немного лучше. К сожалению, не удалось реализовать предоставленные возможности и заработать очки.

Тем не менее, я считаю, что мы прогрессируем шаг за шагом. Посмотрим, что будет в Барселоне. Команда готовит обновления, которое, возможно, получатся очень хорошими».

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