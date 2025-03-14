Бортолето ответил Марко: Я победил гонщиков Red Bull

В недавнем эфире телеканала Servus TV консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко назвал дебютанта Sauber Габриэля Бортолето «гонщиком категории Б». В Мельбурне Габриэль ответил австрийцу, напомнив, что в молодёжных сериях он победил представителей Red Bull.

Габриэль Бортолето: «Мне всё равно. Я видел это высказывание, но мне нравятся вызовы. Это сказал Хельмут, который привёл в Формулу 1 не только много талантов, но и привёл много гонщиков, у которых не было таланта. Так что он не всегда прав, иногда и он ошибается. Надеюсь, я докажу, что и в этот раз он ошибся.

Что бы я сейчас ни сказал, это не изменит мнение Хельмута обо мне. Но результаты на трассе изменят. Я уверен, что однажды докажу, что он ошибался, и я надеюсь, что он это примет. Сейчас же я сосредоточен на своей работе и на том, чтобы сделать максимум возможного.

Я горжусь тем, чего добился в молодёжных сериях. В Формуле 3 и в Формуле 2 я победил гонщиков Red Bull, так что я хорош».

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