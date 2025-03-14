Революция. Аль-Шейх хочет изменить в боксе то, что было десятилетиями

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали соглашение о создании новой организации в боксе. Турки высказался об этом сотрудничестве.

Турки планирует видоизменить бокс. Аль-Шейх планирует уменьшить количество весовых категорий в боксе. Также он планирует сделать так, чтобы в боксе был только один чемпионский пояс, а не несколько, примером для Турки является система UFC.

С 1963 года в боксе разыгрываются как минимум два элитных чемпионских пояса от двух организаций. Сейчас наиболее престижными организациями являются WBA, WBC, IBF и WBA. Каждая организация имеет собственный чемпионский пояс.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять также статус абсолютного чемпиона мира.

sport.ua