Индиан-Уэллс. Швёнтек в двух сетах обыграла Чжэн Циньвэнь и четвёртый год подряд вышла в полуфинал

Ига Швёнтек продолжает защиту титула на турнире WTA 1000 в США



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Ига Швёнтек (Польша, 2) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 8) 6:3, 6:3

Польская теннисистка взяла реванш у китаянки за единственное поражение в матчах против неё, которое было в прошлом сезоне в полуфинале Олимпиады. Это седьмая победа Швёнтек в противостояниях с Чжэн Циньвэнь.

Ига Швёнтек не проиграла ни одного сета в текущем розыгрышей соревнований в Калифорнии и четвёртый сезон подряд сыграет в полуфинале. Напомним, что кроме победы в прошлом сезоне, полька становилась чемпионкой турнира в 2022 году.

Следующая соперница Швёнтек определится в противостоянии Элина Свитолина (Украина, 23) – Мирра Андреева (-, 9).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua