US Open. Оже-Альяссим за четыре часа обыграл де Минора и вышел в 1/2 финала

Феликс Оже-Альяссим продолжает выступление на Открытом чемпионате США



Нью-Йорк, США • 24 августа – 7 сентября • хард • $35,632,800

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) – Алекс де Минор (Австралия, 8) 4:6, 7:6(7), 7:5, 7:6(4)

Канадский теннисист одержал третью победу в четырех матчах против австралийца в рамках ATP-тура и 22-й раз в карьере обыграл соперника из топ-10 рейтинга. На турнирах Grand Slam это всего третья победа для Оже-Альяссима, в том числе вторая в текущем розыгрыше соревнований. В третьем круге он был сильнее третьей ракетки мира Александра Зверева.

Канадец стал третьим игроком, рожденным после 2000 года, который одержал больше одной победы над теннисистом из топ-10 на одном турнире Grand Slam, после Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Феликс Оже-Альяссим во второй раз вышел в полуфинал на турнирах Grand Slam. Четыре года назад канадец дошел до этой же стадии US Open, уступив будущем чемпиону Даниилу Медведеву.

В полуфинале канадец встретится с победителем противостояния Янник Синнер (Италия, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 10).

Фото: Getty Images.

