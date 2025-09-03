Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе украинец Александр Усик получил вызов на бой от очередного соперника.

На этот раз Александра вызвал на поединок немецкий супертяжеловес Агит Кабайел. Представитель Германии имеет право претендовать на бой против Усика, ведь является временным чемпионом мира по версии WBC, получив этот статус в прошлом году, когда нокаутировал китайского гиганта Чжана Чжилея.

Отметим, что менеджер временного чемпиона мира по версии WBC Агита Кабайела Спенсер Браун рассказал, что немец может подраться с Владимиром Кличко и этот бой продаст стадион.

sport.ua