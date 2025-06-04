Легендарный боксер: «С политикой закончил. Теперь снова стану чемпионом»

Sky Sports. Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо, который активно занимался политикой на Филиппинах, теперь готов снова сосредоточить свое внимание на боксе. 46-летний боксер проведет первый бой с 2021 года.

«С политикой я на этот момент закончил. Теперь я снова сосредоточен на боксе и том, чтобы стать чемпионом. Я все еще чувствую огонь внутри, все еще готов боксировать. И это невероятно в 46 лет».

«Когда я объявил о завершении карьеры в 2021 году, то чувствовал большую грусть. Мне не хватало бокса, и теперь я возвращаюсь», – сказал Пакьяо.

Боксер 19 июля проведет бой против Марио Барриоса за титул WBC полусреднего веса.

Легенда бокса: «Мне 46 лет, но я выиграю и снова буду чемпионом»

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