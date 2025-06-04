В Red Bull устроили забавную гонку на футбольном поле

Команда Red Bull Racing привезла свою RB7, машину 2011 года, на знаменитый стадион футбольного клуба «Лидс Юнайтет», построенный больше века назад, чтобы провести любопытный эксперимент. Суть его была в том, чтобы проверить, кто быстрее на футбольном поле – игроки клуба или машина Формулы 1?

RB7 пилотировал Арвид Линдблад, гонщик молодёжной программы Red Bull, выступающий в Ф2, а «Лидс Юнайтед» представляли Вилли Ньонто, Ларжи Рамазани и Исаак Шмидт, самые быстрые футболисты клуба. Причём провести столь необычное и весёлое соревнование предложили именно мастера футбола.

Перед Арвидом стояла задача проехать по травяному покрытию от одной штрафной площадки до другой и вернуться назад, но он был в непривычных условиях, прежде всего на скользкой траве, да ещё надо было развернуться на 180 градусов.

Говорят, что борьба была интересной, и со старта футболисты, конечно, убежали быстрее, тогда как ведущие колёса машины на дождевой резине пробуксовали. Но Линдблад догнал всех троих уже в противоположной штрафной площадке, после чего чётко развернулся и в итоге выиграл заезд.



Арвид Линдблад: «Перед такой гонкой я немного нервничал. Я никогда не ездил по траве и понятия не имел, как всё пройдёт. Такое могли придумать только в Red Bull!

Машина очень мощная, а сцепление на траве неважное, поэтому я не был уверен, смогу ли нормально разогнаться и развернуться. Но соревноваться не с гонщиками, а с футболистами и проверить себя было очень весело!»

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