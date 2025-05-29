Оскар Пиастри: Секрет в том, что у нас нет секрета

Главной темой для разговоров перед гонкой в Барселоне станут более строгие тесты FIA на гибкость переднего антикрыла, но лидер чемпионата мира Оскар Пиастри считает, что на скорость McLaren это не повлияет.

Оскар Пиастри: «Проблема в том, что последствия подобных контрольных мер часто преувеличивают. Конечно, мы знаем, что изменится. У всех в той или иной степени что-то изменится. Я ещё не опробовал новое переднее антикрыло, но Ландо его уже использовал в этом году, и всё прошло нормально. Секрет нашего успеха не в этом, а в том, что у нас нет секрета.

Уверен, в этот уик-энд нас с Ландо вновь ждёт напряжённая борьба. Я надеюсь на это. Везде, где мы выступали, разница между нами была минимальной. В какие-то уик-энды я оказывался немного быстрее, в какие-то он.

Есть нечто большее, чем просто быть быстрым. Подобные колебания будут происходить по ходу всего сезона, но я уверен в себе, в своих силах. Мы разобрались с тем, что в Монако пошло немного не так. Это не был ужасный уик-энд, просто не такой хороший, как некоторые другие у меня в этом году. Мы посмотрели, что можно сделать лучше, и попытаемся использовать этот опыт на практике».

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