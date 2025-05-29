Промоутер Фьюри: «Этот молодой парень одним ударом нокаутирует Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями о бое между топовым проспектом хевивейт Мозесом Итаумой и украинцем Александром Усиком – чемпионом мира по версиям WBA, WBC и WBO.

«Если Итаума поймает любого боксера своим ударом – то нанесет ущерб. Если бы он поймал Усика, он бы его нокаутировал. Я в целом так считаю. Но ему нужно еще несколько боев и немного больше развития. Он делает то, что должен делать, и делает это правильно», – сказал Фрэнк.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 11 боев, 9 из которых закончил досрочно

sport.ua