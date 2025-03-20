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Бокс

Призер Олимпиады из Украины вернется на ринг после трехлетнего перерыва

Призер Олимпиады из Украины вернется на ринг после трехлетнего перерыва

X. Тарас Шелестюк

Непобежденный украинский боксер Тарас Шелестюк (19–0–1, 13 КО), который является бронзовым призером Олимпийских игр (2012), анонсировал свое возвращение на профессиональный ринг.

«Привет, ребята, как дела? Я вернусь на ринг в мае. Должен был провести бой в январе, но мой соперник получил травму в аварии на мотоцикле за 5 дней до поединка. Поэтому все переносится. Не могу дождаться своего возвращения», – сообщил боксер в социальных сетях.

Шелестюк планировал провести бой 30 января в Канаде, однако его соперник Кристиан Хавьер Айяла (13–2–1, 4 КО) из Аргентины отказался выходить на ринг из-за травмы.

Украинец в своей профессиональной карьере одержал 19 побед, еще один бой завершился вничью. Последний раз Тарас выступал в марте 22 года – украинец не сумел одолеть представителя Венесуэлы Габриэля Маэстре (SD 10).

sport.ua

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