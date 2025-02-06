Александр КРАСЮК: «Усик может вернуться на ринг только ради...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе, обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) не планирует выходить на ринг против представителя ДР Конго Мартина Баколе (21–1, 16 КО), который ранее неоднократно вызывал украинца на бой.

Промоутер Александр Красюк прокомментировал вероятность этого противостояния, а также сообщил главную цель Усика в 2025 году:

«Александр не будет драться против Баколе и на это есть одна важная причина. У Мартина нет никаких титулов чемпиона мира. Поэтому нам этот бой неинтересен.

Усик может вернуться на ринг только ради чего-то необычного и экстраординарного – поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Это главная цель на 2025 год. В этом заключается наш план. Потому что ранее в истории бокса такого никогда не было», – подытожил Красюк.

Титулом IBF в супертяжелом весе владеет британец Даниель Дюбуа, который 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проведет бой против новозеландского претендента Джозефа Паркера.

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sport.ua