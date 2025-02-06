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Автоспорт

Франко Колапинто впервые выехал на трассу за рулём Alpine

Франко Колапинто впервые выехал на трассу за рулём Alpine

Франко Колапинто впервые выехал на трассу за рулём машины команды Alpine. Это произошло в среду в Барселоне.

Молодой аргентинский гонщик пилотировал машину 2023 года A523 в рамках тестов TPС. За день работы Колапинто познакомился с процедурами Alpine по работе на трассе и оценил управляемость новой для себя машины.

Кроме Колапинто, в Барселоне за рулём A523 работал и основной гонщик команды Джек Дуэн. Для австралийца прошедшие тесты стали ещё одним пунктом в программе подготовки к дебюту в Формуле 1.

Тесты Alpine проходили параллельно с тестами протипов шин Pirelli для сезона 2026 года, в которых участвовали Ferrari и McLaren.

Советник Alpine Флавио Бриаторе опубликовал в социальных сетях короткое видео с тестов, на котором Франко Колапинто вылезает из кокпита. Тот факт, что Бриаторе сделал акцент на Франко, не упомянув Джека, ещё сильнее подстегнул разговоры о возможной замене Дуэна на Колапинто по ходу предстоящего сезона.

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