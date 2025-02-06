Франко Колапинто впервые выехал на трассу за рулём Alpine

Франко Колапинто впервые выехал на трассу за рулём машины команды Alpine. Это произошло в среду в Барселоне.

Молодой аргентинский гонщик пилотировал машину 2023 года A523 в рамках тестов TPС. За день работы Колапинто познакомился с процедурами Alpine по работе на трассе и оценил управляемость новой для себя машины.

Кроме Колапинто, в Барселоне за рулём A523 работал и основной гонщик команды Джек Дуэн. Для австралийца прошедшие тесты стали ещё одним пунктом в программе подготовки к дебюту в Формуле 1.

Тесты Alpine проходили параллельно с тестами протипов шин Pirelli для сезона 2026 года, в которых участвовали Ferrari и McLaren.

Советник Alpine Флавио Бриаторе опубликовал в социальных сетях короткое видео с тестов, на котором Франко Колапинто вылезает из кокпита. Тот факт, что Бриаторе сделал акцент на Франко, не упомянув Джека, ещё сильнее подстегнул разговоры о возможной замене Дуэна на Колапинто по ходу предстоящего сезона.

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