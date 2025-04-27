Ваулз: Сайнс задаёт команде верное направление развития

Джеймс Ваулз, руководитель команды Williams, считает, что Карлос Сайнс прилагает все возможные усилия и упорно трудится, чтобы как можно скорее повысить уровень результатов.

Начало сезона сложилось для испанского гонщика не лучшим образом, ведь в Австралии он разбил машину уже на первых кругах гонки, причём когда пелотон ездил за автомобилем безопасности, а на следующих этапах ему было трудно угнаться за Алексом Элбоном, своим напарником. Но похоже, что в последнее время у Сайнса всё стало получаться, и в Саудовской Аравии он показал 8-е время в квалификации и на этой же позиции финишировал в гонке – на этот раз впереди напарника.

«Он действительно прилагает все возможные усилия, – подтвердил Ваулз в интервью американской радиостанции SiriusXM. – Впрочем, уже с самого первого километра, который он проехал за рулём нашей машины, мы видим это его замечательно позитивное отношение к делу.

На каждой гонке он, общаясь с командой, отчитывается о том, что именно намерен улучшить в своей работе, в чём собирается подтянуться, и просит помочь разобраться с теми или иными моментами, чтобы выйти на более высокий уровень скоростей.

Это может быть какое-то усовершенствование сиденья, могут быть какие-то инженерные вопросы, которых сотни, и мы во всех случаях идём ему навстречу, потому что это помогает нам стать лучше. В общем, всё это задаёт правильное направление развития команды.

Карлос умеет в весьма лаконичной форме объяснить, над чем именно ему нужно поработать, как собирается действовать в ходе подготовки к следующей гонке, и почему это поможет команде сделать очередной шаг вперёд.

По-прежнему остаются области, над которыми мы должны продолжать работать, чтобы улучшить машину, хотя некоторые из них являются конструктивными недостатками шасси. Полагаю, исправить их в ближайшие шесть или семь месяцев будет непросто. Впрочем, в каких-то случаях мы всё-таки сможем добиться небольших улучшений – именно этим мы сейчас и занимаемся».

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