Мадрид. Пол на двух тай-брейках победил Фонсеку, Фернли обыграл 20-ю ракетку мира, Берреттини стал соперником Дрэйпера

Итоги четвертого игрового дня на “Мастерсе” в Мадриде



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Джек Дрэйпер (Великобритания, 5) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 6:3, 6:4

Маттео Берреттини (Италия, 30) – Маркос Гирон (США) 6:7(3), 7:6(6), 6:1

Карен Хачанов (-, 24) – Райли Опелка (США, PR) 7:6(3), 7:6(4)

Томми Пол (США, 11) – Жуан Фонсека (Бразилия) 7:6(7), 7:6(3)

Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Лучано Дардери (Италия) 7:5, 3:1 отказ

Александр Мюллер (Франция) – Уго Умбер (Франция, 21) 6:2, 6:7(3), 7:6(5)

Стефанос Циципас (Греция, 17) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 3:6, 6:4, 6:3

Григор Димитров (Болгария, 15) – Николас Ярри (Чили) 6:3, 6:4

Джейкоб Фернли (Великобритания, Q) – Томаш Махач (Чехия, 19) 1:6, 6:3, 6:2

• Де Минор и Музетти вышли в третий круг, Норри с “баранкой” победил сеяного соперника и дальше сыграет против “лаки лузера”

• Джокович сенсационно покидает турнир, потерпев третье поражение подряд в двух сетах

• Маттео Берреттини за 2,5 часа победил Маркос Гирона, впервые обыграв его за три их очных поединка (ранее проигрывал ему на харде и на траве). Берреттини выиграл 200-й матч на уровне АТР-тура и 16-й на турнирах АТР 1000 на грунте. В третьем круге итальянец сыграет против Джека Дрэйпера, которому проиграл оба очных поединка, в том числе в этом году в Дохе.

• Томми Пол за два часа победил 18-летнего Жуана Фонсеку, отыграв 10 из 11 брейк-поинтов на своей подаче. В третьем круге Пол сыграет против Карена Хачанова, которого победил в 2022 году на “Мастерсе” в Майами.

• Джейкоб Фернли с пятой попытки обыграл соперника из топ-20 и впервые выиграл два матча в основной сетке одного “Мастерса”. В третьем круге соперником британца будет еще один представитель двадцатки сильнейших – болгарин Григор Димитров.

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