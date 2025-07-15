Рейтинг WTA. Швёнтек стала третьей ракеткой мира после победы на Уимблдоне, Анисимова дебютировала в топ-10

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный рейтинге



Чемпионка Уимблдона Ига Швёнтек поднялась на третье место, а Аманда Анисимова, которая дошла до финала, впервые вошла в топ-10 и занимает седьмую позицию.

Барбора Крейчикова, прошлогодняя победительница турнира, опустилась на 78-е место (-62), а Жасмин Паолини, которая сыграла в решающем матче, занимает девятую позицию (-4).

Самый большой подъем в рейтинге совершила Лаура Зигемунд, которая дошла до четвертьфинала на Уимблдоне. Немецкая теннисистка поднялась на 50 строчек вверх и занимает 54-е место.

ТОП-10 рейтинга WTA (на 14.07.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 12420 очков

2. Коко Гауфф (США) – 7669 очков

3. Ига Швёнтек (Польша) – 6813 очков (+1)

4. Джессика Пегула (США) – 6423 очка (-1)

5. Мирра Андреева (-) – 5163 очка (+2)

6. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4803 очка

7. Аманда Анисимова (США) – 4470 очков (+5)

8. Мэдисон Кис (США) – 4884 очка (-2)

9. Жасмин Паолини (Италия) – 3576 очков (-4)

10. Паула Бадоса (Испания) – 3454 очка (-1)

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Личные рекорды теннисисток из топ-100:

5. Мирра Андреева (-)

7. Аманда Анисимова (США)

19. Клара Таусон (Дания)

23. Линда Носкова (Чехия)

29. Эшлин Крюгер (США)

32. Ольга Данилович (Сербия)

33. Ребекка Шрамкова (Словакия)

36. Татьяна Мария (Германия)

37. Майя Джоинт (Австралия)

44. Сонэй Картэл (Великобритания)

48. Хейли Баптист (США)

50. Джессика Боусас Манейро (Испания)

55. Ева Лис (Германия)

61. Сюзан Ламенс (Нидерланды)

63. Лоис Буассон (Франция)

67. Солана Сиэрра (Аргентина)

74. Зейнеп Сёнмез (Турция)

83. Анастасия Захарова (-)

86. Виктория Мбоко (Канада)

87. Ива Йович (США)

90. Антония Ружич (Хорватия)

95. Эльза Жакмо (Франция)

Чемпионская гонка WTA (на 14.07.2025)

1. Арина Соболенко (-) – 7395 очков

2. Ига Швёнтек (Польша) – 5983 очка (+1)

3. Коко Гауфф (США) – 4609 очков (-1)

4. Мэдисон Кис (США) – 4105 очков

5. Мирра Андреева (-) – 4024 очка

6. Аманда Анисимова (США) – 3453 очка (+4)

7. Джессика Пегула (США) – 3300 очков (-1)

8. Жасмин Паолини (Италия) – 2736 очков (-1)

9. Елена Рыбакина (Казахстан) – 2536 очков (-1)

10. Элина Свитолина (Украина) – 2371 очко (-1)

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua