Янник Синнер: “Я рад, что преодолел сегодняшнее испытание, но не так ты хочешь выигрывать матч”

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал свою трехсетовую победу над Теренсом Атманом в матче 1/8 финала турнира АТР 500 в Пекине



“Это был действительно тяжелый матч. Мы уже играли друг против друга в Цинциннати. Поэтому примерно знали, чего ожидать. Иногда он очень хорошо подавал, иногда – не очень. Во втором сете у меня было две возможности сделать брейк, но я их не использовал. Такое бывает. Третий сет мог сложиться в пользу любого из нас, особенно когда играешь против соперника с мощной подачей. Если он делает ранний брейк и хорошо подает – дальше тебе сложно. Но матч не закончен, пока он не закончен, да?

Я сумел сразу сделать брейк в первом гейме, что придало уверенности и помогло контролировать сет. После двойного брейка все уже было немного проще и эмоционально, и физически. Конечно, я рад, что преодолел сегодняшнее испытание. Но не так ты хочешь выигрывать матч, не тогда, когда соперник страдает в конце от судорог. Однако в целом я очень доволен, что снова в четвертьфинале.

Есть ли у меня какие-то проблемы с лодыжкой? Нет, все хорошо. Никаких физических проблем. Чувствую себя нормально. Жду матча против Фабиана Марожана. Последний раз мы играли в Галле, уже больше года назад. Но сейчас он в отличной форме. Я видел его матчи здесь. Его уровень может быть очень высоким. Он мощно бьет, имеет отличное чувство мяча. Посмотрим. Я с нетерпением жду этой новой дуэли. Это снова новое испытание, непростой соперник, с которым я не играл год. Посмотрим, что будет. Я очень мотивирован”.



