Коксейде (М25). 37-летний Ужиловский завоевал свой 42-й титул на турнирах ITF в парном разряде

Украинский теннисист Владимир Ужиловский стал чемпионом парных соревнований ITF 25 в Бельгии



В рещающем матче украинец и его напарник Элгин Хоеблал из Нидерландов, посеянные под третьим номером, переиграли французскую пару Сезар Бушелагем/Пьер Антуан Тайле – 6:4, 2:6, 10-5. Ужиловский и Хоеблал сделали два брейка и проиграли три гейма на своей подаче. Финальный поединок продолжался 77 минут.

Путь к титулу:

R1: Жиль Арно Байи/Нильс Десейн (Бельгия) 6:0, 7:6(12)

QF: Тристан Шриер/Мак Фиссер (Нидерланды) 7:6(6), 6:3

SF: Саймон Бопейн/Лилиан Мармузе (Бельгия/Франция, 2) 4:6, 6:3, 10-5

FR: Сезар Бушелагем/Пьер Антуан Тайле (Франция) 6:4, 2:6, 10-5

37-летний Владимир Ужиловский впервые в этом году дошел до финала на турнире ITF в парном разряде. Всего на счету украинского теннисиста это уже 87-й финал на соревнованиях ITF в парном разряде и он завоевал свой 42-й чемпионский трофей.

За победу в Коксейде Ужиловский заработал $891 призовых и 25 очков в парный рейтинг АТР.

btu.org.ua