Коко Гауфф – после победы в финале РГ: “Мои родители многим пожертвовали ради этого пути, и я счастлива, что могу делиться с ними этими эмоциями”

Вторая ракетка мира Коко Гауфф, обыгравшая в финале Ролан Гаррос лидера рейтинга Арину Соболенко, рассказала о поддержке, которую получает от своих родителей



“Поддержка родителей – это действительно очень многое для меня значит. Они те, кто чаще всего слушает мои жалобы. Думаю, все мы наслышаны о “трудных теннисных родителях”, но, честно говоря, ко мне это не относится.

Я просила папу немного отойти в сторону и он это сделал. В итоге это оказалось отличным решением для нас обоих. А маму я, наоборот, просила быть рядом почаще, особенно потому что, хотя у меня есть физиотерапевт, моя команда в основном состоит из мужчин. Я просто сказала: мне нужно немного женской энергии, немного эстрогена в окружении. Она согласилась, и это помогло мне замечать и ощущать больше.

Объятия после матча были очень трогательными. Мама была довольно эмоциональна, а папа – просто счастлив. Он плакал после победы на US Open, но здесь – нет. Хотя я и не ожидала, что они будут плакать.

Честно, для меня очень важно, что они могут быть рядом и проживать эти моменты вместе со мной. Они многим пожертвовали ради этого пути – и я счастлива, что могу делиться с ними этими эмоциями”.

btu.org.ua