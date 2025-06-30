Эмма Радукану: “Не могу сказать, что со здоровьем всё на 100% хорошо, но у теннисистов редко когда бывает так”

Первая ракетка Великобритании Эмма Радукану сегодня стартует на домашнем турнире Grand Slam



“Я счастлива вернуться на Уимблдон. Это особое ощущение: много волнения, но в то же время и большая честь быть частью британских игроков здесь”, – поделилась во время медиа-дня своими эмоциями Эмма Радукану.

Одной из главных тем пресс-конференции стал предстоящий матч против юной британки Минге Сюй, которая только начинает свой путь на столь высоком уровне. Для самой Радукану этот поединок – возможность увидеть в сопернице себя многолетней давности.

“Это очень опасный матч. Минге – действительно хороший игрок. Я несколько раз тренировалась с ней. У нее много оружия, она хорошо двигается. И ей нечего терять. Я помню, как это – выходить на корт в 18 лет на Уимблдоне. Ты чувствуешь полное бесстрашие. Это будет вызов, но я к нему готова”.

Девушки имеют тёплые отношения вне корта, а Радукану даже общается с мамой Сюй:

“Ее мама всегда очень мило относилась ко мне. Мы разговариваем на китайском – для меня это хорошая практика мандарина”, – улыбается она.

В то же время важной частью разговора стали собственные ожидания Эммы от турнира. Она не скрывает: в этом году главное играть без давления.

“Честно говоря, я не ожидаю от себя многого. Просто хочу выйти на корт и почувствовать атмосферу. Ты не так часто получаешь шанс играть на Уимблдоне, так что я хочу этим воспользоваться”.

Несмотря на определённые проблемы со спиной, Эмма старается не зацикливаться на физических неудобствах:

“Я не скажу, что всё на 100% хорошо, но у теннисистов редко когда бывает так. Более того, интенсивность тренировок только растет. Я хочу становиться лучше. Даже если результат не виден сразу, я верю, что он придет. Мне нравится тренироваться – сейчас я именно в том периоде, когда просто надо вкладываться”.



В продолжение этой темы зашла речь и о ментальном здоровье – аспекте, который становится все более важным в современном спорте. Радукану признает: иметь психологическую поддержку в туре – это необходимость, даже если не все пользуются ею постоянно.

“У WTA есть команда по ментальному здоровью. Лично я не часто обращалась к ним, но знаю, что многие игроки – да. И это действительно важно, что такая поддержка существует”, – говорит Эмма.

Когда речь заходит о новом поколении теннисисток, выходящих на крупные турниры, Радукану не скрывает, что это её мотивирует:

“Да, кажется, что мой триумф был давно. Хотя на самом деле – всего четыре года. За это время произошло очень многое. Но хорошо видеть новое поколение игроков. Это держит всех в тонусе и заставляет двигаться вперед”.

В статусе первой ракетки Великобритании она чувствует себя комфортно. Говорит, это приятно – но не самое главное:

“Это честь – быть британской №1. Хотя Кэти Бултер уже совсем рядом. Она замечательная теннисистка, особенно хороша на траве. Думаю, у нас будет хорошее соперничество за первое место по ходу сезона. Но этот статус – не всё для меня”.



btu.org.ua