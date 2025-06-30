Клуб НХЛ вошел в историю, выбрав на драфте первого игрока из Хорватии

Бруно Иджана

Канадская «Оттава» вошла в историю в шестом раунде драфта НХЛ, когда она выбрала Бруно Иджана (общий №181) и сделала его первым задрафтованным хорватским игроком.

У 19-летнего Иджана за плечами три сезона в Швеции, однако прошлый чемпионат хоккеист доминировал в хорватском «Сисаке» в международной Альпенлиге (21 гол в 19-ти матчах). Уроженец Загреба не доиграл сезон в Европе и отправился за океан в «Линкольн Старз» (USHL), где вышел на показатель более одного очка за игру – 44 (22+22) балла в 36 играх. В дополнительных шести встречах плей-офф Бруно добавил еще три гола.

Форвард является приверженцем Университета Висконсина (NCAA), где и начнет свой следующий заокеанский сезон.

sport.ua