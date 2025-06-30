Свитолина о подготовке к Уимблдону: "Знаю, чего ожидать"

Перед началом Уимблдона Элина Свитолина поделилась своими ожиданиями от турнира и планами на первый матч против венгерки Анны Бондар. В эксклюзивном интервью, которое было опубликовано на сайте Большого тенниса Украины, первая ракетка Украины рассказала о своей подготовке к травяным турнирам и предстоящем старте. Про это сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Ожидания и подготовка

Свитолина оценивает свое выступление на турнире в Бад-Гомбурге, где она дошла до второго круга. Она отметила, что смогла потренироваться на травяных покрытиях за неделю до старта турнира и провела два хороших матча. “Второй круг был для меня очень сложным, особенно на тай-брейке в третьем сете. К сожалению, не удалось реализовать свои шансы, но я считаю, что это был хороший старт для травяного сезона”, — сказала Свитолина.

Теннисистка также обратила внимание на отличие травы в Бад-Гомбурге и на Уимблдоне, заметив, что на британских кортах трава медленнее. “Я стараюсь смотреть на положительную сторону. У меня было четыре дополнительных дня для тренировок после Бад-Гомбурга, чтобы привыкнуть к скорости Уимблдона”, — добавила она.

Фокус на собственную игру

В своем первом матче на Уимблдоне Свитолина планирует сосредоточиться исключительно на своей игре. Она уверена, что опыт на траве поможет ей в противостоянии с Анной Бондар, с которой она уже встречалась на Ролан Гаррос. “Я знаю, чего ожидать от Бондар. У нас был непростой матч на Ролан Гаррос, и она там сыграла очень хорошо. Я стараюсь больше думать о том, как мне сыграть на траве, какие моменты нужно использовать”, — отметила украинская теннисистка.

По ее словам, неважно, кто находится на другой стороне корта. Важно сосредоточиться на своей игре, соблюдая все необходимые тактические моменты. “Моя главная цель — сосредоточиться на своих действиях и выполнении элементов”, — заключила Свитолина.

Напоминаем, мы также писали о том, как Свитолина поднялась на 13-е место WTA.