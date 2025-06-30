Известна окончательная сумма, которую Арсенал заплатит за испанскую звезду

Мартин Субименди проживает последние дни в качестве игрока "Реал Сосьедада", ведь полузащитник готовится к переходу в "Арсенал".

Субименди прилетал в Лондон в начале месяца, чтобы уладить финальные детали, и, по информации издания MARCA, сделка будет официально подтверждена всеми сторонами уже на этой неделе. Издание также сообщает, что окончательная сумма трансфера составит 66 миллионов евро.

И хотя в контракте Субименди была клаусула, которая составляла 60 миллионов евро, лондонцы согласились переплатить, чтобы получить более удобный график платежей, ведь клуб стремился избежать уплаты всей суммы одним траншем.

Добавим, что в сезоне 2024/25 Субименди провел 48 матчей за "Реал Сосьедад", забив 2 гола и отдав 2 ассиста.

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