В воскресенье, 29 июня, Парижский Сен-Жермен (ПСЖ) одержал уверенную победу над Интером Майами в 1/8 финала Клубного чемпионата мира, разгромив американскую команду с результатом 4:0. Этот успех позволил французам продолжить борьбу за титул, в то время как команда из Майами завершила свой путь на турнире. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Голы и агрессивная игра ПСЖ

С первых минут матча парижане начали активно атаковать ворота соперника. Уже на 6-й минуте Невиш открыл счёт мощным ударом, который голкипер Интера не смог отбить. Через несколько минут ПСЖ вновь вышел вперёд, но арбитр отменил гол, зафиксировав нарушение.

Однако на 39-й минуте Невиш снова забил, удвоив преимущество своей команды. На 44-й минуте игрок Интера Майами Авилес забил автогол, сделав счёт ещё более убедительным. В компенсированное время первого тайма Хакімі забил четвёртый мяч, устанавливая окончательный счёт первого тайма.

Второй тайм: ПСЖ контролирует игру

Во втором тайме парижане не форсировали события, играя на удержание счёта. Интер Майами не смог организовать достойного сопротивления, а единственный момент, когда Месси мог исправить ситуацию, не завершился голом — его удар был спокойно взят Доннаруммой.

ПСЖ продолжал доминировать на поле, не давая сопернику ни малейшего шанса на возвращение в игру. Итоговый счёт 4:0 стал закономерным результатом встречи.

Напоминаем, что мы также писали о том, как Энрике дал продолжительный выходной ПСЖ.