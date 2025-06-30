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Футбол

Энрике дал продолжительный выходной игрокам ПСЖ

Энрике дал продолжительный выходной игрокам ПСЖ

    • Тренер "ПСЖ" Луис Энрике дал продолжительный выходной игрокам.

    Французские СМИ сообщают, что 2 дня футболисты "ПСЖ" будут отдыхать и смогут увидеться со своими семьями.

    "После громкой победы со счетом 4:0 над "Интер Майами" Луис Энрике и его штаб только что объявили игрокам, что завтра и послезавтра они будут отдыхать. Таким образом, они снова смогут насладиться свободным временем со своими семьями, которые направляются в Атланту.

    Другие близкие уже были там, например, семья Маркиньоса. Тренировки планируется возобновить в среду в 11 утра в Университете Кеннесо, к северу от Атланты". – сообщил журналист.

    Напомним, что "ПСЖ" в 1/8 финала обыграл "Интер Майами" со счётом 4:0 и прошёл в четвертьфинал Клубного чемпионата мира.

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