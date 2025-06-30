Энрике дал продолжительный выходной игрокам ПСЖ

Тренер "ПСЖ" Луис Энрике дал продолжительный выходной игрокам.

Французские СМИ сообщают, что 2 дня футболисты "ПСЖ" будут отдыхать и смогут увидеться со своими семьями.

"После громкой победы со счетом 4:0 над "Интер Майами" Луис Энрике и его штаб только что объявили игрокам, что завтра и послезавтра они будут отдыхать. Таким образом, они снова смогут насладиться свободным временем со своими семьями, которые направляются в Атланту.

Другие близкие уже были там, например, семья Маркиньоса. Тренировки планируется возобновить в среду в 11 утра в Университете Кеннесо, к северу от Атланты". – сообщил журналист.