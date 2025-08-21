Байер заинтересован в подписании защитника сборной Франции

Как сообщает издание Foot Mercato, "Байер" заинтересован в подписании французского правого защитника Жонатана Клосса из "Ниццы".

Клосс присоединился к "Ницце" прошлым летом после ухода из "Марселя". Он снова объединился с Франком Эзом, под руководством которого играл ранее в "Лансе". В настоящее время француз находится на последнем году своего контракта и уже начал переговоры с "Байером".

Добавим, что Клосс провел 41 матч за "Ниццу" во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 11 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

